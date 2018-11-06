الإمارات والصين تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

الشارقة 24 – وام:

بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، مع وانغ يانغ رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني، سبل تعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية، بما يحقق التواصل الحضاري والثقافي وتنمية العلاقات في القطاعات كافة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية الهادفة إلى تنسيق المواقف على مختلف الصعد، لا سيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية وتبني القضايا ذات الاهتمام المشترك وطرحها وكسب الدعم والتأييد لها والدفاع عنها.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي تقوم بها معاليها، والوفد المرافق لها إلى جمهورية الصين الشعبية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون المتينة والتاريخية القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.