بحث سبل التعاون البرلماني بين الإمارات والجبل الأسود

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائه، الثلاثاء، في مقر المجلس بدبي برانيمير جفوزدينوفيتش نائب رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود "مونتينيغرو" والوفد المرافق، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بما يواكب التطور الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات.

حضر اللقاء سعادة أحمد محمد الجروان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية التي تربط الجانبين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، في ضوء اهتمام قيادتي البلدين ببلوغ هذه العلاقات إلى مستويات متقدمة والاستفادة من الإمكانيات المتبادلة والعمل على توظيفها بما يخدم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية لدى الطرفين.

واستعرض الجانبان سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية الجبل الأسود، ترجمة لرؤية قيادتي البلدين في الدفع بعلاقات التعاون إلى مجالات أرحب، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.