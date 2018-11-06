"مسيرة التسامح" تنطلق في حديقة أم الإمارات الجمعة

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن رسالة التعايش والتسامح التي تحملها دولة الإمارات إلى العالم لا تستثني أحداً، فهي موجهة للجميع في الداخل والخارج للمواطنين والمقيمين وللأفراد والمؤسسات وللأسر كباراً وصغاراً.

وأشار إلى أن هدف الوزارة الأول هو تعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام التعددية والقبول بالآخر، فكرياً وثقافياً ودينياً، ونبذ العنف والتطرف والكراهية بكافة الوسائل المتاحة، وذلك من خلال البرامج والمبادرات المحلية والعالمية التي تنظمها على مدار العام، وفي القلب منها المهرجان الوطني للتسامح.

جاء ذلك خلال إطلاع معاليه على آخر استعدادات وزارة التسامح لإطلاق "مسيرة التسامح" التي تنطلق في حديقة أم الإمارات في الرابعة والنصف بعد ظهر الجمعة التاسع من شهر نوفمبر الحالي، مع انطلاق فعاليات "المهرجان الوطني للتسامح" الذي تنظمه الوزارة بمشاركة أكثر من 120 جهة اتحادية ومحلية وخاصة على مستوى الدولة، وما يصاحبها من فعاليات وبرامج ومبادرات.

ووصل حجم طلبات المشاركة في المسيرة من كل الجاليات المقيمة على أرض الدولة إلى أكثر من 100 جالية، لتكون المسيرة تعبيراً رمزياً عن المجتمع الإمارات بفئاته كافة كمجتمع متسامح ويجيد ثقافة الحوار والتعايش.