منصور بن محمد يفتتح معرض دبي للهليكوبتر 2018

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح الثلاثاء، الدورة السابعة من معرض دبي للهليكوبتر 2018، والتي تمتد فعالياتها إلى يوم الخميس المقبل، وذلك في الجناح الملكي بمطار آل مكتوم الدولي في منطقة دبي الجنوب.

وبعد الافتتاح قام سمو بجولة شملت كافة أجنحة الجهات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض رافقهُ خلالها سعادة خليفة سهيل الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، وسعادة أحمد أبو الهول المدير العام لـمجموعة "دوموس" الجهة المنظمة لـلمعرض، وعدد من المسؤولين.

واستهل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جولته بزيارة منصة القيادة العامة لشرطة دبي حيثُ تعرف من العارضين على مشروع "الطائرة بدون طيار"، والتي تقوم بمجموعة من المهام الأمنية والشرطية، كما تعرف سموه في منصة أكاديمية الفجيرة للطيران على الرخص الخاصة بقيادة الطائرات بأنواعها التي توفرها لمنتسبيها من خلال دورات تدريبية، ومراحل تأهيلية للحصول على تلك الرخص.