"الهلال" يمكن ذوي الإعاقة في عدن عبر المشاريع الصغيرة

الشارقة 24 – وام:

مكنت بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن ما يقارب 100 شاب وشابة من ذوي الإعاقة بتوفير فرص عمل لهم عبر دعم المشاريع الصغير، حيث قامت الهيئة بافتتاح مطبخ لتوفير الوجبات اليومية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة رموز للصم والبكم، وذلك في إطار دعم الشعب اليمني خاصة ذوي الإعاقة.

وأكد طيب الشامسي نائب رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بذوي الإعاقة، وأضاف: قمنا بافتتاح مطبخ يشرفون عليه بأنفسهم لمساعدة أشقائنا في اليمن، والتخفيف عنهم من الأوضاع التي يعيشونها، بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي التابعة لإيران.

وأشار إلى أن المطبخ يقوم بتحضير 300 وجبة يومياً، يتم شراؤها من قبل الهلال وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجين من ذوي الإعاقة.