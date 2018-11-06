"الهلال" يقدم أثاثاً مدرسياً لثانوية تريم للبنين بحضرموت

الشارقة 24 – وام:





قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مجموعة من الأثاث المدرسي لثانوية تريم للبنين بوادي حضرموت، وذلك استمراراً لجهود دولة الإمارات في دعم القطاع التعليمي في اليمن والمساهمة في تطويره من خلال تنفيذ مشاريع حيوية تلبي متطلبات القطاع التعليمي في المناطق المحررة.

وثمن المستشار القانوني خالد عوض هويدي مدير عام مديرية تريم جهود الهلال الأحمر الإماراتي في توفير متطلبات البنية التحتية للمشاريع التعليمية والتربوية بالمديرية، والتي امتدت لتشمل صيانة وتأهيل المدارس ومدها بمستلزماتها الضرورية التي من شأنها مساعدة الطلاب على التعلم في بيئة ملائمة.

وفي إطار الدعم الإماراتي المستمر، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية إلى أهالي منطقة عسد الجبل وضواحيها في وادي شخاوي في مديرية الريدة الشرقية في حضرموت تضمنت سلالاً غذائية وملابس وبطانيات.

تأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في إغاثة المتضررين والأسر المحتاجة من أبناء محافظة حضرموت عقب تعرض الأهالي لأضرار بالغة بسبب إعصار " لبان" الذي تسبب في معاناة أكثر من 500 أسرة، بسبب مياه السيول التي حاصرتهم وقطعت كل الطرق المؤدية إلى الوادي لأكثر من عشرة أيام واضطرار البعض إلى ترك منازلهم والنزوح لأماكن مرتفعة.

واكتسبت هذه المساعدات أهمية خاصة لمئات الأسر العالقة في الوادي حيث استطاع فريق الهلال الأحمر الإماراتي التغلب على وعورة الطرقات وإدخال المساعدات الإنسانية كأول إغاثة تدخل إلى المنطقة المنكوبة، للتخفيف من معاناتهم التي أورثت فقراً شديداً وواقعاً مريراً على كاهل الأسر التي لا تقوى على توفير قوتها اليومي، نتيجة الإعصار الذي حول قريتهم لمنطقة منكوبة.

وأعرب أهالي منطقة عسد الجبل وضواحيها عن تقديرهم لجهود دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال هذا القافلة الإغاثية إلى منطقتهم، مثمنين حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على تخفيف معاناتهم خاصة عقب إعصار" لبان" وتقديم هذه المساعدات الإغاثية العاجلة التي تستهدف الأسر بالدرجة الأولى للتخفيف من معاناتهم.

وفي ذات السياق - زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي السلطات المحلية اليمنية ممثلة بمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت بناقلتي مشتقات نفطية تحتويان على 72 ألف لتر من مادة الديزل، لتشغيل المعدات الخاصة بفتح الطرقات وإزالة مخلفات إعصار "لبان" الذي ضرب حضرموت مؤخراً.

ويأتي هذا الدعم استمراراً لمد يد العون من جانب دولة الإمارات لأبناء المحافظة وفي إطار الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم مشاريع البنية التحتية ومنها فتح الطرقات المغلقة والمتضررة جراء الإعصار الذي جرف عدداً من الطرق وعزل الكثير من المناطق ومن بينها مديرية أرياف المكلا ومناطق شرق حضرموت.