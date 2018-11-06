"الهلال" يواصل تسيير القوافل الإغاثية في محافظة شبوة

الشارقة 24 – وام:





واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الإغاثية في محافظة شبوة اليمنية، في إطار دورها الإنساني للتخفيف من معاناة أهالي شبوة، وبصفة خاصة ذوي الدخل المحدود.

فقد قام فريق الهلال الأحمر الإماراتي بالنزول لمنطقة الحنك بمديرية جردان وتوزيع مساعدات غذائية استهدفت 748 فرداً من أهالي منطقة الحنك.

وأعرب عدد من المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تلمس احتياجاتهم ورفع معاناتهم وتقديم المساعدات القيمة التي تواصل تقديمها في مختلف المجالات، وحرصها على المساهمة في رفع المعاناة عن المحتاجين وذوي الدخل المحدود.