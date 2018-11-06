إطلاق برنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي بحلته الجديدة

الشارقة 24 – وام:

برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، تم إطلاق البرنامج بحلته الجديدة، وأهدافه المطورة، ورسالته السامية، خلال حفل أقيم بأبوظبي.

حضر الحفل، عدد من أعضاء اللجنة، وهم: معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، وسعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وعوشة السويدي مدير مشروع البرنامج، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين في مؤسسة التنمية الأسرية وشركائها الاستراتيجيين ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، تقدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما تبذله سموها من جهود كبيرة، لإطلاق المبادرات المحلية والدولية، التي تسهم في تعزيز استقرار المجتمعات في العالم، وسعادة الأسر وتماسكها وسلامة أفرادها، فضلاً عن اهتمام سموها بإطلاق العنان للمبدعين والمفكرين للانطلاق بأفكارهم وإبداعاتهم وإنجازاتهم التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق استقرار وسعادة الأوطان.

كما تقدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، بخالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة العليا للبرنامج، لما بذلوه من جهود ساهمت في وضع الأطر الأساسية لتطوير البرنامج وإطلاقه في حلته الجديدة، التي تستند على "نموذج ريادي لبناء مجتمع متميز مستدام".

وتقوم رسالة البرنامج على صناعة الفرق في المجتمع المحلي والعالمي، عبر إبراز المتميزين والمبتكرين من الأفراد والمؤسسات، والاعتراف بإنجازاتهم واسهاماتهم وتقديرهم ودعمهم، لما فيه رفعة وسعادة وتقدم أوطانهم، وتعزيز انتمائهم وولائهم لمجتمعاتهم.

ويتضمن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي، مجموعة من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية الموجهة للأسرة والأفراد من كافة الفئات المجتمعية والعمرية "الأطفال والشباب والأسرة والزوج والزوجة والجد والجدات وكبار السن"، وكذلك المؤسسات والهيئات التي تقدم أو تدعم المشاريع الأسرية والمجتمعية.