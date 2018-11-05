منتدى شباب العالم في مصر يحتفي بالشيخ زايد

الشارقة 24 – وام:

احتفى منتدى شباب العالم، في نسخته الثانية، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية، بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تقديراً وعرفاناً، لمواقفه الوطنية والعربية ورؤيته الثاقبة وحكمته كأحد الزعماء المؤثرين عالمياً، لما حققه لوطنه وأمته من إنجازات تاريخية.

وتسلم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، درع التكريم التذكاري، الذي قدمه منتدى شباب العالم، كرد جميل للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولأعماله الكبيرة وقيمه النبيلة، التي آمن بها ورسخها في نفوس شعبه، ودوره في تأسيس دولة الاتحاد، وحرصه على تبوء دولة الامارات المكانة المرموقة بين دول العالم.

وكان شباب المنتدى، قد أعلنوا عقب انتهاء جلسة "نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية"، التي عقدت بحضور الرئيس المصري وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عن توصيات بتكريم ثلاث شخصيات تاريخية، رسمت بمواقفها العظيمة تغيرات جوهرية لصالح بلدانهم، وهي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والراحل نيلسون مانديلا، والرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقد عرض خلال الجلسة فيلماً وثائقياً، يروي قصة الزعماء الثلاثة الذين ولدوا في نفس الفترة وحققوا إنجازات عظيمة لبلدانهم.

وسرد الفيلم صفات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيرته الحافلة بالعطاء والبذل والتسامح، فكان نموذجاً للقائد الملهم الحكيم والكريم الذي وظف هذه الصفات لخدمة قضايا وطنه وشعبه وأمته وخلد سيرته وعبقريته ليس في المنطقة بل في العالم أجمع.

وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عن تقديره لشباب المنتدى، وحرصهم على تكريم المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في لفتة وفاء لمسيرته وعرفاناً لما قدمه من إسهامات ومبادرات لصالح وطنه وشعبه.

كما قدم سموه شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته لهذا المنتدى العالمي الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، مشيداً سموه بمستوى التنظيم الذي تقوم به الكوادر الشبابية المصرية الواعدة.

وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة في هذا التجمع الشبابي المتميز من جميع أنحاء العالم، وهي فرصة ثمينة للالتقاء ببعضهم والتعرف على الأفكار والطموحات التي تجمعهم للارتقاء بمجتمعاتهم وأوطانهم، متمنياً لهم النجاح والتوفيق والاستفادة من محاور النقاش التي يتناولها المنتدى.

حضر الجلسة، معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين .