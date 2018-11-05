الرئيس المصري يستقبل حامد بن زايد في شرم الشيخ

الشارقة 24 – وام:

استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك على بالتزامن مع أعمال منتدى شباب العالم الذي يقام في شرم الشيخ.

ونقل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى عبد الفتاح السيسي وتمنياتهما لجمهورية مصر العربية وشعبها، كل تقدم و ازدهار.

من جانبه، رحب الرئيس المصري بسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وحمله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها، كل خير وتقدم، وللعلاقات الأخوية مزيداً من النمو والرفعة.

وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عن تعازيه للرئيس المصري في ضحايا العمل الإرهابي الآثم، الذي وقع يوم الجمعة الماضي في محافظة المنيا وراح ضحيته أبرياء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتبادل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وعبد الفتاح السيسي، الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها إلى آفاق أرحب وأوسع.

وأكد سموه أن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، هي علاقات تاريخية ووطيدة، أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصل مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشدداً على أن تلك العلاقات تقوم على أسس من التضامن والعمل من أجل ترسيخ أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء، معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مصر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وكان سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، قد وصل في وقت سابق، يوم الإثنين، إلى مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.