18 نوفمبر عطلة المولد النبوي الشريف للوزارات والجهات الاتحادية

الشارقة 24 – وام:

اعتمد مجلس الوزراء، يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر الجاري، عطلة المولد النبوي الشريف، للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، بدلاً عن يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول لعام 1440 هجرية، الموافق 20 نوفمبر 2018، على أن يستأنف الدوام الرسمي، يوم الإثنين 19 نوفمبر.

ورفع مجلس الوزراء، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات .