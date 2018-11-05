سيف بن زايد يفتتح رسمياً غرفة عمليات "حصنتك"

الشارقة 24 – وام:

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الإثنين، رسمياً غرفة عمليات "حصنتك للمباني التجارية"، ضمن منظومة السلامة التي أطلقتها وزارة الداخلية، بهدف دعم تحقيق الأجندة الوطنية 2021، لتصبح الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، واستدامة النتائج الريادية المتحققة، في مجال خفض معدلات الحرائق والوفيات الناتجة عنها.

وفي لفتة من سموه، اصطحب اثنين من العاملين في غرفة العمليات، ليفتتحا الغرفة، برفقة سموه، تقديراً لجهود جميع العاملين المبذولة، لإنجاح هذا المشروع الريادي الوطني.

واطلع سموه على هامش زيارته لمبنى "حصنتك" في أبوظبي، على مستجدات المبادرة الريادية، وكان في استقبال سموه معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار الشريك الاستراتيجي في "حصنتك"، التي تزودها بالخدمة التقنية شركة "إنجازات لنظم البيانات" التابعة لـ "مبادلة" إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة.

واستمع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لشرح حول غرفة العمليات من مسؤولي المشروع، ثم جال سموه في المبنى، واستمع إلى عرض حول مسيرة "إنجازات" الوطنية الرائدة من مسؤولي الشركة، ثم زار مركز الابتكار التابع لمشروع حصنتك.

والتقى سموه، مجموعة من طلبة "أكاديميات الدار" في أبوظبي، الذين فازوا في مسابقة توعوية نظمتها شركة "إنجازات لنظم البيانات"، خاصة بتقديم أفضل تصميم معبر عن "حصنتك" المبادرة الوطنية الريادية.

حضر الافتتاح من جانب وزارة الداخلية، الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل الوزارة، واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمدراء العامون للدفاع المدني بالدولة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

كما حضر الاحتفال، سعادة خالد عبد الله القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "مبادلة"، وسعادة خالد الملحي الرئيس التنفيذي لشركة "إنجازات لنظم البيانات"، وعاطف البريكي مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة "إنجازات لنظم البيانات" وعدد من الضيوف.