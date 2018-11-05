سلطان بن زايد يثمن جهود رئيس الدولة والحكام للحفاظ على التراث

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، يوم الإثنين، في استراحة سموه في الليسيلي في مدينة العين، الشاعر السعودي الكبير عبد الله ابن نايف بن عون، وبعض أبنائه ومرافقيه.

وبعد الترحيب بالضيوف، تناوب الحضور، على الإشادة بالمواقف الإيجابية والثابتة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والقيادة الرشيدة لكلا البلدين الشقيقين، وذكر مناقب القائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وآثاره الإيجابية والباقية على التراث.

وثمن سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الجهود الطيبة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، للحفاظ على التراث، والبناء على ما تركه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، في هذا الصدد، للارتقاء بالعمل في الجهات المعنية بالثقافة عامة، وبالتراث، خاصة، وسن القوانين والتشريعات التي تكفل حماية البيئة والتراث والحفاظ عليهما.

وأوضح سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أهمية المهرجانات والسباقات والفعاليات التراثية التي تنظمها دولة الإمارات، وبقية دول مجلس التعاون في الحفاظ على الثروة الحيوانية، من هجن وخيول وطيور وغيرها من الحيوانات، إضافة للأهداف الاجتماعية الأخرى التي من بينها زيادة الروابط والصلات بين أبناء المنطقة.

وأعرب سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، عن ارتياحه لزيادة الإقبال من أبناء الدولة على ممارسة الرياضات التراثية البرية والبحرية، ما يضمن انتقال التراث، بكل ما يحمله من قيم إيجابية بطريقة عملية للأجيال المقبلة.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب سمو المدير العام، في مركز سلطان بن زايد، والدكتور المهندس خليفة الكعبي مدير إدارة المشاريع في إدارة الأعمال الخاصة لسموه.