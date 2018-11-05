محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الإثنين، سخروب خولمرادوف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية للاستثمارات في جمهورية أوزبكستان الصديقة، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في العاصمة أبوظبي، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وسبل وفرص تطويرها في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، ويلبي طموحاتهما في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

كما استعرض سموه ونائب رئيس مجلس الوزراء في أوزبكستان، عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الآراء بشأنها.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما، إلى توسيع وتنويع مسارات التعاون بين دولة الإمارات وأوزبكستان، لتشمل مختلف المجالات الحيوية التي تخدم مصالحهما المشتركة، وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما.

حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من المسؤولين في الدولة.