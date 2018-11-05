نهيان بن مبارك يطلق برنامج "فرسان التسامح"

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أهمية برنامج "فرسان التسامح"، الذي يهدف لتمكين وتأهيل الراغبين من جميع أفراد وفئات المجتمع، كي يكونوا طاقة إيجابية تسهم في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشباب والأسر، وفي المجتمعات المحلية، وفي ربوع الدولة كافة.

جاء ذلك، خلال احتفالية، نظمتها وزارة التسامح، في فندق جراند حياة أبوظبي، أطلق خلالها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان برنامج "فرسان التسامح"، بحضور ممثلي وسائل الإعلام وخبراء البرنامج والمدربين المحليين والعالمين للتسامح، إضافة إلى حضور سعادة عفراء الصابري، وعبد الله النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة وقيادات الوزارة.

وقدم معاليه شرحاً لأهداف البرنامج وآليات تنفيذه والفئات المستهدفة منه، ودور الوزارة ومؤسسات الدولة والمؤسسات المحلية والمجتمع المدني فيه، والبرنامج الزمني لتنفيذه وخطوات تطوره خلال المرحلة المقبلة.

وعبر معاليه، عن سعادته بإطلاق البرنامج، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح، الذي يحمل شعار "على نهج زايد"، بما يحمله هذا الاسم الكريم، من تراث وتاريخ ومواقف، فقد جسد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالقول والعمل، قيم التسامح والتعايش والسلام، وكان حريصاً على تنميتها في العالم كحرصه على الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث.

وأوضح معاليه، أن هذه الخصائص والصفات هي ذاتها مكونات التسامح والوفاق والتعايش بين البشر، وهي التي سيعمل البرنامج على تأكيدها وتطويرها لدى جميع المشاركين فيه .