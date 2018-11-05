محمد بن راشد يحتفي بمشاركي مبادرة "مليون مبرمج عربي"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن اقتصاد المعرفة قائم على البرمجة، والبرمجة تقوم على عقول شابة مبدعة، تستطيع تسخيرها لإضافة قيمة جديدة لحياتنا واقتصادنا، لافتاً سموه إلى أننا نسعى للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للمنطقة عبر تعليم شبابها لغة المستقبل.

واعتبر سموه أن البرمجة لغة المستقبل، وأهم أدواته، وصانعة الفرص للأجيال القادمة، مؤكداً سموه أن التقنيات الحديثة هي الطريق الأسرع لصناعة فرص جديدة للشباب.

جاء ذلك خلال احتفاء سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بالمشاركين في مبادرة "مليون مبرمج عربي"، التي تم إطلاقها العام الماضي، ضمن "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، كأكبر مشروع برمجة يسعى إلى تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها.