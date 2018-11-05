"الاتحادية للكهرباء" تفوز بجائزة "التميز في إدارة المواهب"

الشارقة 24 – وام:

حصدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء جائزة "التميز في إدارة المواهب" على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلس الأعمال الخليجي في مجال الموارد البشرية.

وتسلم الجائزة في الحفل - الذي أقيم خلال "قمة الموارد البشرية" في دورتها السادسة لعام 2018 - كل من مها محمد مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل وبدرية الحمادي مدير قسم إدارة المواهب وأعضاء الفريق.

وحصلت الهيئة على هذه الجائزة كإحدى منظمات القطاع العام الرائدة في تطبيق استراتيجية إدارة المواهب بطريقة متميزة ومبتكرة .