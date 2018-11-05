35 ألف يمني يستفيدون من قافلة مساعدات إغاثية إماراتية

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية إلى أهالي المناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن، في إطار حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية، لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الأسر الضرورية، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الراهنة جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وتضمنت قافلة المساعدات الإغاثية 5000 سلة غذائية وسلعاً أساسية استفاد منها 35 ألف مواطن يمني من بينهم أكثر من 25 ألف طفل و5 آلاف امرأة، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في إغاثة المتضررين والأسر المحتاجة من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك فور تحرير مناطق واسعة بالساحل الغربي من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وفك الحصار عن المواطنين اليمنيين.

واستهدفت المساعدات توزيع سلال غذائية على الأسر اليمنية لتلبية احتياجاتها الضرورية، وذلك في إطار البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات لدعم الأشقاء اليمنيين في وقت تعاني فيه أغلبية الأسر معوقات اقتصادية نتيجة الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن.

يذكر أن الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل عمليات توزيع السلال الغذائية على الأسر اليمنية الأشد احتياجا في المناطق المتضررة من حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران والتي تسببت في تفاقم الوضع الإنساني الراهن نتيجة ممارساتها غير الإنسانية تجاه المواطنين اليمنيين.