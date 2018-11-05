"الهلال" يقود عمليات التنمية والإعمار باليمن

الشارقة 24 – وام:

تعكف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذ عدد من مشاريع إعمار الساحل الغربي في اليمن بتكلفة تبلغ 107 ملايين و100 ألف درهم، يستفيد منها 7 ملايين و187 ألفاً و620 شخصاً في عدد من محافظات الساحل الغربي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقد اعتادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار التزامها الإنساني والأخلاقي تجاه الأشقاء بدعم عمليات التنمية والإعمار على الساحة اليمنية بمختلف المجالات، مما يسهم في تلبية احتياجات الشعب اليمني الضرورية وتحقيق تطلعاته الإنسانية والتنموية لتخفيف معاناته وتحسين سبل الحياة.

وفي هذا الإطار دشنت "الهيئة" مشروع دعم الصيادين على امتداد الساحل الغربي لليمن، والذي عمل على تزويد اليمنيين بالمعدات والأدوات اللازمة لعملية الصيد، إضافة إلى إنشاء سوق للأسماك ومكاتب إدارية وتأهيل أماكن للتخزين بهدف تسهيل مزاولة المهنة، و زيادة الإنتاج السمكي وعودة حركة الصيد مرة أخرى، مما يساهم في تأمين مصدر رزق منتظم لسكان الساحل الغربي الذين تضرروا جراء تدمير ميليشيات الحوثي للبنى التحتية.

وحرصت هيئة الهلال الأحمر على توزيع 5 أطنان من المكملات الغذائية الخاصة بالأطفال على المراكز الصحية والمستشفيات بمحافظة تعز من أجل دعم الأرياف بحسب الاحتياج وفقاً للخطة التي رفعها المكتب، فيما افتتحت "الهيئة" مدرسة الشهيد فاهم الحبسي بعد إعادة تأهيلها في زنجبار بمحافظة أبين، ووزعت مواد إغاثة على المعلمين والحقيبة المدرسية على الطلبة، كما رعت حفل تخرج طلاب الدفعة "13" بقسم تكنولوجيا المعلومات في كلية الهندسة بجامعة عدن.

كما افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفى المظفر بمحافظة تعز بعد تأهيله، ورفده بالمعدات والأجهزة الطبية الحديثة، والأدوية، في حين تكفلت بعلاج المواطن اليمني محمد باشراجيل في إحدى مستشفيات القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وإغاثياً، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 8 آلاف سلة غذائية على الأسر اليمنية الأشد احتياجاً خلال الأيام الخمسة الماضية في 8 محافظات يمنية وهي "شبوة و حضرموت وعدن والضالع وأبين و الحديدة ولحج وتعز"، حيث رسم أكثر من 400 شاب وفتاة من المتطوعين اليمنيين لوحة بشرية فريدة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لجهود "الهيئة" الإنسانية على الساحة اليمنية خاصة في محافظة تعز، وذلك بالتزامن مع يوم الغذاء العالمي.

وحمل الشباب المشاركون سلالاً غذائية على طول جبال المحصاب الواقعة غرب مدينة تعز وصولاً إلى المناطق المستهدفة من خلال سلسلة بشرية إنسانية، تعد الأطول باليمن في إشارة واضحة إلى حصار ميليشيات الحوثي الجائر الذي تعاني منه مدينة تعز وريفها منذ سنوات في إطار ممارساتها الإجرامية وإجراءاتها اللاإنسانية تجاه أبناء تعز خصوصاً والشعب اليمني عموماً.

وسيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثة تتكون من 1500 سلة غذائية و5 أطنان من المكملات الغذائية لأهالي مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، بالإضافة إلى استهداف 36 طفلاً ممن يعانون سوء تغذية بسلة غذائية ومبالغ نقدية خاصة، فضلاً عن مساعدات إغاثية لألف أسرة يمنية في مديرية الوضيع بمحافظة أبين.