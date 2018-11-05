شرطة الفجيرة توضح ملابسات تسجيل لأحد منتسبيها

الشارقة 24:

أوضحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ورداً على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن أحد منتسبيها الذي ظهر في تسجيل "فيديو قصير"، وذكر بأنه تعرض لإصابة عمل أثناء التدريب في مدرسة الشرطة، كان قد التحق بدورة مستجدين في مدرسة الشرطة كشرطي مستجد.

وأكدت شرطة الفجيرة في بيان، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، أنه أثناء التدريب تقدم هذا المنتسب، بطلب للعلاج من إصابة في العين، حيث أرسله مسؤولو المدرسة، وضمن الإجراءات المتبعة، إلى العيادة المتخصصة هناك، ثم إلى إدارة الخدمات الطبية، ومستشفى القاسمي.

وأشارت شرطة الفجيرة، إلى أنه اتضح لاحقاً أن هذا الشخص أقر في بيان لياقته الصحية الذي يقدم قبل التحاقه بالخدمة، بعدم خضوعه لأية عملية جراحية، في حين تبين أنه كان قد أجرى عملية لاستبدال الشبكية داخل العين قبل ذلك، ونصحه الأطباء بعدم القيام بأية تمارين رياضية قد تؤذي الشبكية المزروعة داخلياً، وهذه حقيقة قد تم إخفاؤها تماماً في "بيان الإقرار الشخصي"، الذي يتحمل مسؤوليته هو بالكامل.

وتابع البيان، أنه من ثم تقدم الشخص المذكور بشكوى بحسب الإجراءات المتبعة إلى القسم المعني بوزارة الداخلية، الذي أجرى تحقيقاً مستوفياً بالحالة والاطلاع على كافة الوثائق، وبعد المشورة القانونية، تقرر مسؤولية هذا الشخص عن تدهور حالة عينه نتيجة للسبب الأساسي، وهو إخفاء حقيقة مهمة عن شبكة صناعية مزروعة داخلياً في العين، وبالتالي عدم صحة شكواه.

ولفتت شرطة الفجيرة، إلى أنه رغم ذلك، فقد تابعت وزارة الداخلية وما تزال، حالته الصحية وبرنامج علاجه، حيث اتضح أيضاً عدم التزامه بها وتهربه من الالتزام الكامل بتوصيات الأطباء ولجوئه إلى الشكوى والتذمر وتحميل الغير مسؤولية خطأ هو ارتكبه بالأساس، وبعد انقطاعه عن العمل بدون تقديم مسوغات قانونية، تم وقف راتبه احترازياً لحين النظر في أسباب انقطاعه.

وأعربت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، عن حرصها الشديد، وضمن استراتيجية عمل وزارة الداخلية، على أن يكون الكادر البشري في سلم أولوياتها، وبأنها توفر كافة السبل لمنتسبيها، ضمن بيئة عمل تعمل على تحفيزهم وإسعادهم.

وجددت شرطة الفجيرة دعوتها للجميع، إلى التحلي بالمسؤولية المجتمعية، وعدم نشر أخبار غير مؤكدة، دون الرجوع لكافة الأطراف المعنية.