بلحيف يشهد حفل السفارة الروسية بيومها الوطني

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، يوم الأحد، حفل الاستقبال الذي أقامه ألكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق سانت ريجس الكورنيش بأبوظبي، سعادة محمد علي عمران الشامسي مدير إدارة شؤون الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، بجانب عدد من رجال الأعمال الروس وأفراد الجالية الروسية المقيمة في الدولة.

وأشاد السفير الروسي، في كلمة بهذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده، وما تشهده من تطور، خلال السنوات الأخيرة على الصعد كافة.