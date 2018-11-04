الإمارات وإيرلندا تبحثان التعاون في مجال المواصلات

الشارقة 24 – وام:





استقبل معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في مكتبه في أبوظبي، الأحد، أيدان كرونين سفير جمهورية إيرلندا لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء تبادل المباحثات الثنائية بين الجانبين، حيث تركزت على متابعة الشؤون البحرية التي تمت مناقشتها خلال زيارة معالي الوزير إلى أيرلندا خلال الشهر الماضي.

كما تم استعراض العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها وإمكانات دعمها في مختلف المجالات وخاصة في مجال المواصلات والنقل البري والبحري والبنية التحتية، لما فيه خدمة المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.