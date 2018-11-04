حاكم عجمان يطلع على أهداف برامج وأنشطة مؤسسة الملك خالد الخيرية

الشارقة 24 – وام:

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان، الأحد، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، على برامج وأنشطة ومبادرات مؤسسة الملك خالد الخيرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، واستعداداتها لتقديم الدعم والعون لمختلف الشرائح الاجتماعية والإنسانية المحتاجة في المملكة وخارجها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه وفداً من المؤسسة، ضم كلاً من خالد سليمان الدرويويش، وخالد بن سالم بن محسن آل خالد، وحسان بن محمد بن علي علوان، ومشعل بن فهد بن عبد العزيز الدعيج، وموسى بن فلاح بن مزيد الحارثي، وأشواق بنت علي بن حسين الخالدي.

واستمع سموه خلال اللقاء، إلى شرح واف حول أهداف ورسالة المؤسسة، التي تأسست عام 2001 في مدينة الرياض، بهدف الإسهام في التنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة العربية السعودية، عبر تمويل عدد من البرامج والمشروعات التنموية المتنوعة، وبناء الشراكات مع مؤسسات القطاع العام والخاص غير الربحية داخل المملكة وخارجها.

كما اطلع على خطتها وبرامجها الخيرية والإنسانية وأنشطتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، ودورها لتقديم العون لمختلف الشرائح الاجتماعية والإنسانية، وهو ما يجعلها مؤسسة فريدة من نوعها بين المنظمات غير الربحية بأشكالها المختلفة العاملة في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى إلى نشر مفاهيم العمل التنموي والإنساني القائم على أسس استراتيجية، ودعم باقي منظمات القطاع غير الربحي في المملكة لتسير على هذا النهج الإنساني الاستراتيجي، ولتتحول من مؤسسات قائمة على الأعطيات والهبات إلى مؤسسات ذات رؤية مستدامة معتمدة على ذاتها.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على إسهامات القيادة الرشيدة في المملكة، ودعم المؤسسات الخيرية والإنسانية وحرصها المتواصل على رعاية ومساندة المحتاجين والمعوزين وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الإنسان منتهجة في ذلك المبادئ السامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

وقال سموه، خلال حديثه مع الوفد، إن حب العمل الخيري والإنساني في الإمارات والمملكة العربية السعودية غرسه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وملوك السعودية في نفوس أبناء دولة الإمارات والمملكة، حيث تركوا رصيداً وافراً من معاني الوفاء والولاء والالتزام بالمسؤولية الإنسانية تجاه المستضعفين والمحتاجين، ويجب أن نتعلم منها ونعلمها من بعدنا ونواصل السير بخطى ثابتة على نهجهم، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز .

وأشاد سموه، خلال اللقاء، بالدور الكبير التي تلعبه مؤسسة الملك خالد الخيرية لتحقيق أهدافها من خلال تنفيذها استراتيجية إنسانية وتنموية واجتماعية تساند فيها الفئات والأسر الأشد حاجة وتنفيذ برامج إغاثية تفيد كل محتاج، موجهاً بضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الخيرية في الإمارات والمملكة العربية السعودية لدعم جهودها للاستمرار والتطور ومواصلة العطاء.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان على أهمية دور رجال الأعمال والتجار ومساهماتهم لدعم العمل الخيري.

كما أثنى سموه على الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة مؤسسة الملك خالد الخيرية للوصول إلى الفئات والأسر المحتاجة في كافة بقاع العالم، مرحباً بزيارة الوفد السعودي الخيري لدولة الإمارات.