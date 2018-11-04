وفد أميركي يتعرف على الرسالة الحضارية لجامع الشيخ زايد

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي السبت، جويل روزنبرغ أحد المؤلفين والزعماء البارزين للطائفة الإنجيلية المسيحية بالولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق له.

وقد اصطحب سعادة مدير عام المركز الوفد في جولة بمعرض الصور بمكتبة جامع الشيخ زايد الكبير الذي يعكس قيم السلام والتسامح وتعايش الأديان على اختلافها، في ظل الإنسانية التي قدسها الإسلام وأكدتها مواقف نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من احترام للإنسان مهما كان اعتقاده والتي خلدتها مآثر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" فباتت أسلوب حياة في مجتمع الإمارات.

واطلع الوفد على ما تزخر به الحضارة الإسلامية من علوم وفنون ورصيد ثقافي استنارت به الإنسانية جمعاء، وذلك من خلال التعرف على مقتنيات مكتبة المركز المتخصصة، إضافة إلى الكتب النادرة ذات القيمة التاريخية والمصغرات الفيلمية، للمخطوطات العربية النفيسة، إلى جانب إصدارات المركز المتميزة.

وأوضح العبيدلي، أن المركز يُعد أحد أهم منابر التسامح والتعايش الإنساني والذي تم تأسيسه ضمن منظومة مبادرات وإنجازات الدولة الرامية لتعزيز القيم والمآثر الإنسانية التي أرسى جذورها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه" وعلى رأسها نهج والوسطية والاعتدال واحترام الآخر، الذي انتهجته دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تحتضن اكثر من 190 جنسية من مختلف الأديان والثقافات يعيش أفرادها معاً بسلام في انسجام ثقافي وتناغم مجتمعي، وفي ظل ظروف مثالية من التعايش والعدل والمساواة وهي قيم أصيلة راسخة في عمق تاريخ دولة الإمارات المستمدة من روح الدين الإسلامي وعقيدته السمحة.