حاكما عجمان ورأس الخيمة والشيوخ يحضرون أفراح القواسم بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ ماجد بن حمد القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ خالد إلى كريمة الشيخ خالد بن محمد بن خالد بن أحمد القاسمي، وذلك في قاعة الماسة بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وحضر حفل الاستقبال إلى جانب سموهما، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، و سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، و سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، و الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية و المالية، و الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية و التخطيط في عجمان، و الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، و معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، و الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي في أم القيوين، و الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية و الإنسانية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين، و الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، و الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة.

كما حضر الحفل الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي بالشارقة، و الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الاحصاء و التنمية المجتمعية بالشارقة، و الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة بكلباء، و الشيخ راشد بن حميد القاسمي، و الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، و الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام و القوة البدنية، و الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي إلى جانب عدد من الشيوخ و المعالى الوزراء و رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية و أعيان و وجهاء البلاد و كبار الشخصيات و المسؤولين وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وأولياء العهود والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى آل القاسمي والعروسين وذويهما بهذه المناسبة.

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو أولياء العهود، والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم مقدرين لسموهما حرصهما على الالتقاء والتواصل مع أبنائهما وإخوانهما من المواطنين داعين لهما بدوام الصحة وطول العمر.