هزاع بن زايد يُشيد باستقبال محمد بن راشد ومحمد بن زايد لفريق "خليفة سات"

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر زعبيل بدبي، ظهر السبت، فريق المهندسين الذي شارك في بناء وإطلاق القمر الاصطناعي "خليفة سات".

وأكد سموه، في تصريحات له، أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لفريق عمل "خليفة سات"، تجسيد رائع لكل معاني الفخر والاعتزاز بالشباب الإماراتي، وحافز كبير من قائدين ملهمين يؤمنان، بأن طريق النجاح يبدأ بفكرة، وأن عزيمة شبابنا المتسلح بالمعرفة قادرة على الوصول بنا إلى الرقم واحد.