بمشاركة قواتنا المسلحة.. مصر تستضيف "درع العرب 1"

الشارقة 24 – وام:

تستضيف جمهورية مصر العربية، بمشاركة قواتنا المسلحة، فعاليات التدريب المشترك "درع العرب-1"، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك، بين مصر والدول العربية الشقيقة، لبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة، وتحقيق الأهداف المشتركة .

ويتم تنفيذ التدريب، لأول مرة بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 3 إلى 16 نوفمبر الجاري، بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة، بنطاق البحر المتوسط .

وبدأ توافد القوات العربية المشاركة إلى العديد من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية، وتشارك في التدريب قوات برية وبحرية وجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة، لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، فيما يشارك المغرب ولبنان بصفة مراقب.

يأتي التدريب، في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية، مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لتنمية العلاقات العسكرية ومواجهة، التحديات المشتركة، ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة .