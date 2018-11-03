إطلاق اسم طحنون بن محمد على طريق العين - دبي

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم إطلاق اسم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على طريق العين - دبي.

ويعد طريق "طحنون بن محمد آل نهيان" من أهم الطرق الحيوية في مدينة العين كونه يربطها بإمارة دبي، ويخدم العديد من المناطق المحاذية للطريق مثل منطقتي الهير والفقع ويتفرع منه الطريق المؤدي إلى إمارة الشارقة عبر منطقة الشويب وصولاً إلى منطقة المدام.

وتم تطوير هذا الطريق في عام 2010 على مرحلتين شملت الأولى المسافة من منطقة الطوية وحتى منطقة مساكن بطول 23 كيلو متراً وتحتوي على ثلاث حارات لكل اتجاه، والمرحلة الثانية من منطقة مساكن وحتى منطقة الفقع بطول 42 كيلو متراً وتحتوي على 4 حارات لكل اتجاه، وذلك ليواكب التطور العمراني المتنامي في المدينة وما يتطلبه من وجود طرق على أعلى مستوى.

وتم إنشاء هذا الطريق وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية ويستوعب ما يعادل 7000 مركبة في كل اتجاه في الساعة الواحدة، كما أنه يحتوي على 15 من نقاط الالتفاف والمخارج من جسور وأنفاق، إضافة إلى اللمسات الجمالية عبر الزراعة التجميلية من خلال التشجير على جانب الطريق وعند الانفاق والجسور.