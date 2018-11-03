حمد الشرقي يشهد العرض العسكري "حصن الاتحاد 4" في الفجيرة

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عصر اليوم الجمعة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، العرض العسكري "حصن الاتحاد 4" الذي نظمته القوات المسلحة على كورنيش الفجيرة، تحت رعاية سموه، أمام حشد جماهيري كبير من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

ووجه سموه التحية إلى أبناء القوات المسلحة وثمن الدور الذي تقوم به في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة ونصرة القضايا العربية ومد يد العون للأشقاء وتحقيق منظومتي الأمن الوطني والأمن القومي والحفاظ على التوازن السياسي بين دول العالم، وذلك وفق رؤية استراتيجية للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وعبر صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص فخره واعتزازه بأفراد القوات المسلحة الإماراتية، وجاهزيتها العالية وقدراتها الاحترافية المتميزة التي تحققت بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي عكسها العرض العسكري "حصن الاتحاد 4"، مشيراً إلى أن وطنا أبناؤه بهذه الروح القتالية ويبذلون أرواحهم من أجل الحفاظ على رايته عالية خفاقة وعزيزة بين الأمم، هو صرح منيع، محمية إنجازاته، واثقة خطواته، ونبيلة رسالته.

وبارك سموه نجاح العرض العسكري "حصن الاتحاد 4"، وأضاف قائلاً: "كلنا فخر بما تحققه قواتنا المسلحة من نجاحات في مهامها المختلفة الساعية للحفاظ على أمن واستقرار وسلام وطننا الإمارات، ومد يد العون والمساعدة نصرة للقضايا العربية وصونا للأمن القومي الخليجي والعربي، والمستعدة دائماً للوقوف كالبنيان المرصوص لصد ورد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار دولتنا الغالية، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

كان صاحب السمو حاكم الفجيرة قد شهد العرض العسكري الذي بدأ بسيناريو تعرض موكب من شخصيات مهمة لمحاولة اغتيال واقتحام بالسيارات المفخخة، وذلك أثناء مرور الموكب قبل أن يتم تأمين الشخصيات الهامة باستخدام طائرات البيل والآليات المسلحة مع تدخل قوى الأمن الداخلي وتتولى العناصر المتخصصة إجراءات التفتيش وأبطال المتفجرات باستخدام الكلاب الهجومية.

فيما يتقدم الروبوت الآلي للتعامل مع المتفجرات، ويفجرها بدقة عالية من دون إلحاق أية أضرار بالممتلكات والأرواح بعدها تقوم قواتنا المسلحة بإجراء عمليات الإخلاء للشخصيات الهامة إلى مكان آمن، بعيدا عن نيران العناصر الإرهابية.

وتابع سموه والحضور، عمليات فك الاشتباك باستخدام طائرات "البيل" و"بلاك هوك" بمشاركة المجندات في العملية وتعقب العناصر الإرهابية التي ارتدت خائبة وهربت إلى المباني المجاورة لترسل طائرة استطلاع "آرك أنجل" لتقييم الحالة ورصد تحرك العدو، ليتم بعدها عبر ضربة جوية بطائرة الـ "الهوك" تدمير مصادر النيران المعادية ونقاط المراقبة للعدو، واستهداف نقاطه المحصنة والمراقبة.

واختتم العرض بتقديم فريق فرسان الإمارات أبطال سلاح الجو الوطني، استعراضات جوية مبهرة في سماء الحدث تعكس عزة وقوة الدولة، وقدم فريق القفز الحر من العمليات الخاصة قفزة على ارتفاع 4500 باستخدام المظلات القابلة للتوجيه والتي تسمح لهم بالهبوط بدقة أينما أرادوا حاملين علم دولة الإمارات وعلم شعار عام زايد، مع دخول فريق من الخيالة رافعين راية الوطن، ومؤدين تحية وقسم العلم ومجددين العهد والولاء لقيادة الإمارات الرشيدة، ومؤكدين العزم على أن يكونوا الدرع الواقية للوطن والحصن الحصين للاتحاد، وأن يظلوا دائما جنودا، أوفياء للعهد، بارين بالوعد، حافظين للأمانة، مؤدين الواجب بهمة وعزيمة ونكران للذات.

ومع انتهاء العرض العسكري "حصن الاتحاد 4 " أكدت اللجنة المنظمة أن العرض العسكري الذي نفذته وحدات رئيسة من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة، بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى جسد الشجاعة والتفاني والمهنية العالية لمنتسبي قواتنا المسلحة درع الوطن وحامي مكتسباته.

وحضر العرض العسكري الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

كما حضر العرض معالي سعيد بن محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من قيادات ورؤساء هيئات وكبار ضباط تشكيلات القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وكبار المسؤولين وجمع من المدعوين.