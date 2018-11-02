السفير اليمني: علم الإمارات سيبقى خفاقاً في سماء العز والمجد

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، أن علم الإمارات سيبقى خفاقاً في سماء العز والمجد والرفعة والرقي.

ولفت سعادته، إلى أنه تحت هذا العلم وأعلام دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، هزم المشروع الإيراني في اليمن، وتم تحرير معظم الأراضي اليمنية من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضح سعادة المنهالي، في تصريح بمناسبة احتفالات الدولة بيوم العلم، أن هذا اليوم سيظل يذكرنا بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع اليمن والإمارات وبشهداء الإمارات البواسل، وبذلهم وتضحياتهم بأرواحهم الغالية، خلال مشاركتهم مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، كمثال وقدوة لنا جميعاً في التضحية بالنفس في سبيل الدفاع عن مكتسبات الإمارات الحضارية، باعتبار أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن المنظومة الخليجية والعربية، وحتى تستلهم الأجيال الحاضرة والمقبلة بذلهم وأعمالهم الجليلة، لتبقى الراية غالية عالية خفاقة في سماء العز والمجد والرفعة والرقي.