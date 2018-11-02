الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي بمحافظة المنيا المصرية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، إدانتها بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم الجمعة، بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي استهدف حافلة مدنية وما أسفر عنه من ضحايا ومصابين.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف مع مصر الشقيقة حكومة وشعباً في مواجهة الأيادي الغادرة والتطرف والإرهاب الذي يسعي للنيل من استقرار مصر ووحدتها الوطنية.

وأضاف سموه: "ونحن نعزي مصر الشقيقة حكومة وشعباً في ضحايا هذا العدوان الإرهابي البشع، نؤكد ثقتنا في إجراءات الحكومة المصرية في مواجهة الإرهاب ومن يقف وراءه، ونثمن عالياً وعي الشعب المصري الشقيق بأهداف هذه الجماعات الإرهابية للنيل من مصر وتقويض استقرارها وأمنها ونقدر اللحمة الوطنية المصرية التي أثبتت صلابتها وقوتها تجاه هذه المحاولات اليائسة التي لن تنجح في نواياها الخبيثة ومقاصدها الشريرة حفظ الله مصر وشعبها".