طحنون بن محمد وسيف بن زايد يشهدان أفراح الفلاحي والكتبي

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم أحمد بن دري الفلاحي بمناسبة زفاف نجليه "محمد" إلى كريمة سهيل السلمي العفاري، و"سهيل" إلى كريمة بخيت سعيد العامري، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان .

كما حضر سموهما، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة محمد هويدن ذيبان الكتبي وعائلة معضد هويدن ذيبان الكتبي، بمناسبة زفاف عدد من أنجالهم، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

حضر حفلي الاستقبال إلى جانب سموهما، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، العرسان وذويهم، بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.