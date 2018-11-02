عبد الله المناعي: يوم العلم مناسبة وفرصة لتجديد الولاء للوطن

الشارقة 24:

رفع سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة يوم العلم.

وأكد سعادته، أن الاحتفال بيوم العلم، يعد مناسبة وفرصة لتجديد الانتماء والولاء للوطن ورايته الخفاقة الغالية على قلوب الجميع.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن هذه المناسبة تجسد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزز الشعور بالانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.