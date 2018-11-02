سلطان بن حمدان: علم الإمارات رمز وحدتها وعزتها

الشارقة 24 – وام:

احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، الخميس، بمناسبة "يوم العلم".

وقام سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، برفع علم الدولة بمقر إقامته، وذلك بحضور الطاقم الدبلوماسي والإداري في البعثة، ومشاركة الفرقة الموسيقية لوزارة الداخلية، التي عزفت السلام الوطني للدولة.

وأكد سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، بهذه المناسبة، أن علم الإمارات هو رمز وحدتها وعزتها، وسيحافظ الجميع عليه مرفوعاً شامخاً بين الأمم، فالاحتفال بيوم العلم يدفع الكل للعمل بجد واجتهاد، لرفعة الوطن المعطاء.