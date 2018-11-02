سفارة الدولة بالبحرين تحتفل

سلطان بن حمدان: علم الإمارات رمز وحدتها وعزتها

  • الجمعة 02, نوفمبر 2018 في 10:54 ص
  • خلال احتفال سفارة الدولة بالبحرين بـ "يوم العلم"
    خلال احتفال سفارة الدولة بالبحرين بـ "يوم العلم"
اعتبر سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، أن علم الإمارات هو رمز وحدتها وعزتها، وسيحافظ الجميع عليه مرفوعاً شامخاً بين الأمم.
الشارقة 24 – وام:
 
احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، الخميس، بمناسبة "يوم العلم".
 
وقام سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، برفع علم الدولة بمقر إقامته، وذلك بحضور الطاقم الدبلوماسي والإداري في البعثة، ومشاركة الفرقة الموسيقية لوزارة الداخلية، التي عزفت السلام الوطني للدولة.
 
وأكد سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، بهذه المناسبة، أن علم الإمارات هو رمز وحدتها وعزتها، وسيحافظ الجميع عليه مرفوعاً شامخاً بين الأمم، فالاحتفال بيوم العلم يدفع الكل للعمل بجد واجتهاد، لرفعة الوطن المعطاء.