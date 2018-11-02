موظفو جامع الشيخ زايد الكبير ومرتادوه يحتفون بيوم العلم

الشارقة 24 – وام:

شارك مركز جامع الشيخ زايد الكبير الخميس، احتفالات الدولة بيوم العلم، من خلال رفع علم الإمارات في مقر الجامع، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برفعه في توقيت موحد على جميع مباني الدوائر والجهات والوزارات، وذلك احتفاء بذكرى يوم العلم التي تتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم.

وقام موظفو المركز يشاركهم الناشئة من خريجي "الدليل الثقافي الصغير" برفع العلم في الوقت المحدد في صورة تعكس تلاحم أبناء الوطن وتعاقب الأجيال على رفعه، مجددين عهود الوفاء للقيادة الحكيمة ومواصلة مسيرة البناء مع بث رسائل الخير والعطاء.

وعكست الصورة الوطنية على أرض الجامع الكبير الولاء لإرث القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه أول من رفع راية الاتحاد وأرسى قواعد دولة التسامح والسلام.

تضمن الاحتفال بهذه المناسبة توزيع الأعلام بمشاركة الناشئة من خريجي الدليل الثقافي الصغير على شريحة واسعة من زوار جامع الشيخ زايد الكبير ومرتاديه بمختلف فئاتهم وجنسياتهم، وقدمت الجولات الثقافية التعريفية بهذه المناسبة الوطنية، من قبل أخصائيي الجولات الثقافية المواطنين الذين أكدوا قيم السلام والتسامح والتعايش التي يعدها الجامع رسالته الأبرز.

وأكد سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، أن التفافنا أمام راية الوطن اليوم يعود بذاكرتنا لأمجاد الآباء المؤسسين، الذين رفعوا علم اتحادنا أول مرة في الثاني من ديسمبر 1971، معلنين ميلاد دولة مستقلة ذات سيادة، ليبقى رمزاً خالداً للوطن وقوته، ورفعته وهويته حيث سطروا تاريخ الإمارات مجداً وكرامة.