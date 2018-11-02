ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يحتفل بيوم العلم

الشارقة 24 – وام:

احتفل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بيوم العلم في أجواء مفعمة بروح الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.

ورفع سعادة سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة علم الدولة على السارية بمقر الديوان في مدينة زايد بحضور عدد من مدراء وموظفي الديوان وكبار المسؤولين بالجهات الحكومية بمنطقة الظفرة وطلبة وطالبات مدارس مدينة زايد والفرقة الموسيقية بشرطة أبوظبي.

وأكد الرميثي في تصريح له بهذه المناسبة، أن احتفال دولة الإمارات بيوم العلم يعكس مشاعر الوحدة والسلام بين أبنائها ويعزز الشعور بالانتماء للوطن ويرسخ صورته المشرفة.

وقال إن هذا اليوم مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الحكيمة ولمسيرة الوطن وتجديد العزم ومضاعفة الجهود والعمل ليبقى هذا الوطن منارة تقدم وحضارة.