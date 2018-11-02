سفارات الدولة وبعثاتها التمثيلية حول العالم تحتفل بيوم العلم

الشارقة 24 – وام:

احتفلت سفارات الدولة وبعثاتها التمثيلية بيوم العلم، للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً وتجديد مواثيق الولاء والانتماء للوطن الغالي والعزم على خدمة العلم والعمل على استمرار رفعته ومنعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً في المواقف والظروف والأوقات كافة.

يأتي الاحتفال بيوم العلم متزامناً مع إعلان عام 2018 عام زايد وتجاوباً مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتنظيم حملة وطنية للاحتفال بيوم العلم الذي يصادف 3 نوفمبر ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم في البلاد.

وقد احتفلت سفارة الدولة في السودان بيوم العلم بوصفه مناسبة وطنية وجرت مراسم رفع العلم بحضور أعضاء البعثة من الدبلوماسيين إلى جانب الموظفين المحليين الذين عبروا جميعاً عن تجديد الولاء للقيادة الحكيمة ومسيرة الوطن والعزم على مضاعفة الجهد والعمل من أجل أن تظل الإمارات منارة شامخة يشع نورها رمزا لقيم الإنسانية والخير والسلام.

كما احتفلت سفارة الدولة في إندونيسيا بيوم العلم، حيث قام سعادة محمد عبد الله بن مطلق الغفلي سفير الدولة في جاكرتا بحضور الملحق العسكري والطاقم الدبلوماسي والإداري بالسفارة ومدراء الشركات التابعة للدولة كشركة مبادلة للبترول وشركة طيران الاتحاد وبنك الإمارات وبنك دبي والهلال الأحمر الإماراتي، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، ألقى سعادة السفير كلمة أكد فيها أن هذا الاحتفال يأتي تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

واحتفلت القنصلية العامة للدولة في كوانغ جو بجمهورية الصين الشعبية بيوم العلم، وشارك قنصل عام الدولة سعادة رحمه بن عبد الرحمن الشامسي موظفي وأعضاء القنصلية مراسم الاحتفال بمقر البعثة.

و نظمت سفارة الدولة في نيبال برئاسة سعادة سعيد حمدان النقبي السفير فوق العادة و المفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية النيبال مراسم رفع علم الدولة في المدخل الرئيسي لمقر السفارة بحضور أعضاء السفارة ومشاركة عبدالله الشحي رئيس العمليات لمؤسسة دبي العطاء الذي كان متواجداً في نيبال في مهمة خيرية تابعة للمؤسسة .

واحتفلت سفارة ‫الإمارات لدي ‫نيوزيلندا بيوم العلم بالعاصمة ويلنجتون بمشاركة أعضاء البعثة، وتضمن الحفل رفع العلم أثناء عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تأكيداً لعزتها والولاء لقيادتها الرشيدة.

وفي الأردن احتفلت سفارة الدولة بيوم العلم وقام سعادة فيصل أحمد آل مالك القائم بأعمال السفارة برفع العلم بحضور كادر السفارة الدبلوماسي والمحلي ومواطني الدولة.