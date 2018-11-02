أحمد الحميري يرفع العلم على سارية وزارة شؤون الرئاسة

الشارقة 24 – وام:

رفع معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة يوم العلم إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي قام فيه معالي أحمد محمد الحميري برفع علم الدولة على سارية مقر وزارة شؤون الرئاسة، وسط عزف السلام الوطني، بحضور معالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، ووكلاء وزارة شؤون الرئاسة، والمستشارين، وموظفي الوزارة.

وعبر معاليه عن فخره واعتزازه برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على سارية وزارة شؤون الرئاسة، حيث تتزامن مناسبة "يوم العلم" مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مقاليد الحكم، مشيداً بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، والإنجازات الكبيرة التي تحققت في مختلف المجالات، وجعلت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، وتتعاظم قيمة المناسبة بتزامنها مع "عام زايد"، الذي يحتفي بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ويمجد أثره وإرثه ويرسخ القيم التي غرسها وعمل جاهدا لنشرها .

وأكد معاليه أن يوم العلم مناسبة وطنية نجدد فيها الولاء، والانتماء والحب لوطننا الغالي، ونجسد العلاقة المتينة التي تربط القيادة وشعبها الوفي، مستذكرين الباني المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والآباء المؤسسين والقيم النبيلة التي قاموا بإرسائها بين أفراد المجتمع كافة، معاهدين القيادة الرشيدة على بذل الغالي والنفيس لتبقى راية الإمارات خفاقة، ووطننا قوياً شامخاً معطاء للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.