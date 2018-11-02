ديوان ولي عهد أبوظبي يحتفل بيوم العلم

الشارقة 24 – وام:

احتفل ديوان ولي عهد أبوظبي، الخميس، بمناسبة يوم العلم حيث تم رفع علم الدولة في ساحة الديوان يرافقه عزف السلام الوطني.

وقام سعادة جبر محمد غانم السويدي المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمشاركة مديري الإدارات والأقسام وموظفي ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأكد السويدي أن الجميع يجددون في يوم العلم العهد والوعد بخدمة الوطن ورفعته وترسيخ مكانته وصون ترابه، مشيراً إلى أن رفع علم الدولة مبعث اعتزاز وفخر وتتجلى في هذا اليوم أسمى نماذج التلاحم بين أبناء البلد الواحد وأبلغ معاني الانتماء.

وأضاف أن دولة الإمارات كرست حضورها في صدارة المشهد العالمي، وبات علمها رمزاً للتفوق والريادة والإبداع والابتكار في مختلف الميادين.