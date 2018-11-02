واحة الكرامة بأبوظبي تحتفي بيوم العلم

الشارقة 24- وام:

قام الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، برفع العلم في واحة الكرامة في تمام الساعة 11 صباحاً من اليوم الخميس، في الساحة الرئيسية للواحة بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والقيادة العامة لشرطة ابوظبي، ومكتب شؤون أسر الشهداء.

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، أن يوم العلم هو يوم وطني تمتزج فيه مشاعر الفخر والاعتزاز بمعاني التضحية والبطولة ليظل علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً خفاقاً، ورمزاً من رموز وحدتنا وتكاتفنا ومعلماً مهماً من معالم وحدتنا التي صنعها الأباء المؤسسون تحت راية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي جعل الإمارات رائدة في كل المجالات.

وأضاف أن هذا اليوم يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مقاليد الحكم، والذي استكمل بحكمة وكفاءة واقتدار مسيرة البناء والعطاء وحقق لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه كل سبل الحياة الكريمة، مؤكداً بأنها مناسبه للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء الذي يكنه شعب الإمارات لوطنه، ولقائد مسيرته.