سيف بن زايد يشهد احتفال "الداخلية" بيوم العلم

الشارقة 24 – وام:

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الخميس، وفي تمام الساعة الحادية عشرة الاحتفالية برفع علم الدولة على سارية مبنى الوزارة، بالتزامن مع رفعه عالياً خفاقاً على كافة مباني إدارات وقطاعات الوزارة وعلى مباني القيادات العامة للشرطة بمناسبة احتفال دولة الإمارات بيوم العلم.

وكانت مراسم الاحتفال قد بدأت بسلام العلم تزامناً مع رفع سموه علم الدولة رمز علياء الوطن ووحدة الدولة وعنوان فخر الوطن والانتماء له، ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني.

شارك في الاحتفال عدد من كبار الضباط، والطلبة المرشحين من مختلف الدفعات في كلية الشرطة، وعناصر من الشرطة النسائية، والمدنيين إلى جانب عناصر من قوات الأمن الخاصة والدفاع المدني، والشرطة الاتحادية "71" ومجموعة من طلبة وطالبات المدارس وفرقة موسيقى الشرطة، والتي صدحت بعزف سلام العلم والسلام الوطني، تزامناً مع رفع سمو وزير الداخلية علم الدولة.