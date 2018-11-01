نورة الكعبي: يوم العلم مناسبة تجسد التلاحم الوطني بين القيادة والشعب

الشارقة 24 – وام:

شددت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، على أن يوم العلم مناسبة وطنية، تجسد التلاحم الوطني بين القيادة الرشيدة وشعبها الوفي المحب لوطنه، وتعبر عن قيم الوحدة والولاء والوفاء والتعاضد بين أبناء الدولة.

وقالت معاليها إن المناسبة تكتسب أهمية مضاعفة كونها تتزامن مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم في الدولة، فهي فرصة لتجديد الولاء للوطن والقيادة بمواصلة مسيرة الرخاء والازدهار التي تشهدها الإمارات في مختلف مناحي الحياة، وأن نبقى أوفياء لقيم الاتحاد التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واخوانه الآباء المؤسسين الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل بناء دولة عصرية تحت راية علم الاتحاد.

وأضافت الكعبي "علمنا هو رمز طموحاتنا وقوتنا ووحدتنا وأملنا لصنع مستقبل أفضل لأجيال الغد، نستظل جميعاً بظله، وليس هناك أسمى من رفع العلم في كل أنحاء دولتنا، لأنه فخر أمتنا، نتشارك جميعاً في محبته، ونواصل العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات لرفعة ونهضة وطننا، لتبقى راية الوطن خفاقة عالية تعانق عنان السماء".