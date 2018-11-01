القبيسي تستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس في أبوظبي، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.

ورحبت معالي الدكتورة أمل القبيسي خلال اللقاء برئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، مشيدة بعمق علاقات التعاون التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقدمت معاليها التهاني إلى رئيس مجلس النواب العراقي لفوزه برئاسة البرلمان، متمنية له التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليه.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي موقف دولة الإمارات الثابت بشأن وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه ورفض أية تدخلات خارجية، مرحبة بتوجه رئيس البرلمان والقيادات العراقية الجديدة لتطوير علاقاتها مع محيطها العربي من أجل عراق عربي قوى وسط أشقائه، معربة عن ثقتها في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية على تجاوز جميع العقبات.