قرقاش يلتقي المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بالخارجية الإيطالية

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الخميس، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، سعادة السفير سيباستيانو كاردي المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا، وذلك بحضور سعادة ليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة.

بحث اللقاء، العلاقات الثنائية الإماراتية الإيطالية، وسبل تطويرها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.