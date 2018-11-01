شرطة أبوظبي تبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون الأمني

الشارقة 24 – وام:

التقى اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، مع وفد ألماني، يضم الدكتور هينريش تولكن المفوض الخاص لسياسة الرقمنة الدولية في الوزارة الاتحادية الخارجية في ألمانيا، وسوزاني سيمالا مستشار شؤون النقل في السفارة الألمانية لدى الدولة .

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مقر القيادة، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في العمل الشرطي والأمني، خصوصاً حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاء، العميد مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات في قطاع شؤون القيادة، والعميد الدكتور مهندس محمد عبد الله الزعابي نائب مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات في شرطة أبوظبي.