"العليا للتشريعات": "يوم العلم" مناسبة عزيزة على قلوب أبناء الإمارات

الشارقة 24:

أكد سعادة أحمد بن مسحار الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات"، أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، تتلاقى فيه مشاعر الانتماء الصادق والمخلص لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف بن مسحار، أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة وطنية شامخة، لتجديد العهد والالتزام بالثوابت الوطنية النابعة من الولاء والانتماء والوفاء للقيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي جعل من دولة الإمارات مثالاً فريداً للإنجاز والعطاء والتمكين والتطور المستدام، واستكمل وعزّز نهج المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والآباء المؤسسين.