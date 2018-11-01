نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الجزائرية باليوم الوطني

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، والشيخ محمد بن خليفة بن خالد آل نهيان، اليوم الأربعاء، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة صالح عطية سفير الجزائر لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ 64 لبلاده.

كما حضر الحفل سعادة سعيد عبد الله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة بجانب حشد من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في الدولة.

وألقى سعادة السفير الجزائر كلمة بهذه المناسبة أشاد خلالها بما تشهده علاقات البلدين من تقدم وتطور في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الإمارات حققت مكانة مرموقة بين الأمم وصارت صاحبة كلمة مسموعة في المحافل الدولية نتيجة للتسامح والانفتاح والدبلوماسية الإماراتية، وحازت على التقدير الدولي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، وحجزت مكانتها بين الدول الرائدة في نشر قيم التسامح والمحبة والتعايش.

وأوضح أن العلاقات الجزائرية الإماراتية تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية وفي التضامن الأخوي الصادق والدعم المتبادل، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي بدأت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".