وزيرة تنمية المجتمع: يوم العلم مناسبة تجسد مشاعر الولاء للإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أن يوم العلم مناسبة وطنية رفيعة تجسد مشاعر الولاء والانتماء والوحدة والتلاحم بين أبناء دولة الإمارات، وتعلي إرادة التمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون لدولة الإمارات، كما أنها تعزز الشعور بالوطنية العالية وروح المبادرة والإقدام، وتعكس أبلغ صور الإخلاص الذي يبديه أبناء الإمارات تجاه الوطن والعلم والقيادة الرشيدة، على حد سواء.

وأوضحت معاليها، في تصريح بمناسبة يوم العلم، أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، شعب الإمارات للبدء في حملة وطنية وشعبية شاملة ومستمرة احتفالاً بيوم العلم، خير دليل على تكامل نهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ومواصلتها مسيرة البناء والعطاء بروح واحدة وأقوى شاهد على تلاحم أبناء الوطن في رفع العلم ومشاركة الجميع في هذه اللحظات الوطنية السامية.