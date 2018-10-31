رئيسة لجنة بالبرلمان الأوروبي تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

زارت ميشيل أليو ماري رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقها سعادة الدكتور سعيد المطوع عضو المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق لها، وذلك ضمن زيارتها للدولة.

واستهلت ماري والوفد المرافق لها الزيارة، بجولة اصطحبهم فيها سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في الجامع، على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم، إضافة إلى التعرف على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يحويه من مقتنيات فريدة إضافة إلى تاريخ تأسيس الصرح الكبير.