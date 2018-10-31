سيف بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والده

الشارقة 24 – وام:

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الأربعاء، واجب العزاء إلى فارس محمد أحمد المزروعي بوفاة والده رحمه الله، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة المشرف بأبوظبي.

كما قدم واجب العزاء، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من المسؤولين.

وأعرب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عن أحر التعازي، وصادق المواساة لأسرة الفقيد، مبتهلاً إلى المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.